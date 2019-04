Medlitzer Wallfahrer zum 30. Mal in Mainstockheim

Zum 30. Mal findet derzeit die viertägige Fuß-Wallfahrt von Medlitz (Nähe Bamberg) zum Heiligen Blut nach Walldürn statt.

Am Ende des zweiten Tages machen die Wallfahrer schon seit 30 Jahren Station in Mainstockheim. Am nächsten Morgen um 7 Uhr geht es weiter. „Beim frühen Morgenlicht“ heißt denn auch passenderweise das erste Lied, mit dem die Medlitzer nach der Wallfahrtsmesse in der St. Gumbertus-Kirche in Mainstockheim weiterpilgern.