Biebelried vor 18 Minuten

Mazda zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 21 Uhr bis Dienstag, 14 Uhr, kam es am Steinbruch in Biebelried zu einer Sachbeschädigung. Ein Unbekannter zerkratzte mutwillig einen dort geparkten Mazda. Laut Polizeibericht wurde das Fahrzeug an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.