In der Nacht auf Dienstag wurde von einem unbekannten Täter im Florian-Geyer-Weg in Kitzingen eine Grundstücksmauer mit schwarzem Sprühlack besprüht. In geschwungenen Buchstaben wurden mehrere Worte an die Wand geschmiert. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einige hundert Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.