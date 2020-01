Kitzingen vor 1 Stunde

Mauer angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ereignete sich in der Kapuzinerstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Fahrzeug beim Einfahren nach rechts in den Norma-Parkplatz gegen die Mauer. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mauerputz entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.