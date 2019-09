Wiesentheid vor 28 Minuten

Matthias Ruland trifft mitten ins Schwarze

Den besten Schuss unter 249 Teilnehmern beim Bürgerschießen in Wiesentheid gab Matthias Ruland ab. Er traf, wie vier weitere Schützen, genau ins Zentrum. Als Gewinn durfte er eine Golddukate sowie ein Weinpräsent mit nach Hause nehmen. Traditioneller Spender des ersten Preises war das Haus Schönborn. Bürgerhauptmann Karl Gropp dankte am Ende der Wiesentheider Kirchweih allen Teilnehmern, die auch in diesem Jahr wieder in Frack und Zylinder angetreten waren, um den Aufzug der Bürgerwehr mit zu gestalten.