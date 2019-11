Geiselwind vor 20 Minuten

Mathematikmeister der Drei-Franken-Grundschule

33 Schüler aus der vierten Klasse der Drei-Franken-Grundschule hatten an der 12. Mathematikmeisterschaft teilgenommen und um die Wette geknobelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Ende schnitten Valerie Götz und Marvin Beck am besten ab. Rudi Hummel, Geschäftsstellenleiter der Raiffeisenbank Ebrachgrund, gratulierte den Schulsiegern im Beisein von Klassenlehrerin Marin Behr und überreichte ihnen neben einer Urkunde auch einen Sachpreis. Somit qualifizierten sich die beiden Preisträger für die zweite Runde auf Landkreisebene, aus der Valerie Götz als erste Siegerin hervorging. Am 11. Dezember wird sie sich dann auf Regierungsebene mit den anderen Landkreissiegern messen.