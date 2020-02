Volkach vor 1 Stunde

Mastschwein springt auf die Fahrbahn

Ein 61-jähriger Landwirt war am Freitagabend gegen 20 Uhr mit seinem Schlepper von Prosselsheim in Richtung Volkach unterwegs. An seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine war heckseitig ein Transportcontainer befestigt, auf dem der Landwirt ein lebendes Mastschwein transportierte. Da die Ladung nicht ausreichend gesichert war, sprang das Mastschwein von dem Container auf die Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht.