Maskottchen für Design-Wettbewerb gesucht

Das Armin-Knab-Gymnasium (AKG) in Kitzingen startet einen offenen Design-Wettbewerb. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor. Laut Schulleiterin Monika Rahner soll für die Schule eine Figur oder Skulptur erschaffen werden, die neben dem Logo des AKG als weiteres Erkennungsmerkmal dient. Nicht nur Schüler, Lehrkräfte und Eltern sind aufgerufen, Entwürfe einzureichen, auch die Öffentlichkeit kann sich an dem Wettbewerb beteiligen.

Folgende Kriterien sind laut Mitteilung zu beachten: Die Figur muss als 3D-Holzpuzzle konzipiert sein und das Design sollte klar, verständlich und einprägsam sein. Die Figur sollte eine kleine Tafel mit dem Logo der Schule in den Händen tragen oder halten können und in zwei verschiedenen Positionen zusammensteckbar sein: laufend mit der Tafel unter dem Arm und stehend mit den Händen die Tafel über dem Kopf haltend. Alle Bauteile der Figur sollten auf eine drei Millimeter starke DIN A4-Holzplatte passen. Das Modell kann aus Holz, Karton oder ähnlichem Material angefertigt sein und auch digital als 3D-Modell abgegeben werden.

Die Design-Vorschläge werden am 12. Juli beim Schulfest des Gymnasiums öffentlich ausgestellt. Abgabeschluss ist der 30. Juni. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an sagstetter@armin-knab-gymnasium.de