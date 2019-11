Kitzingen vor 45 Minuten

Martinsumzug des St. Vinzenz Kindergartens

Zum traditionellen St. Martinsumzug trafen sich auch die Kinder des St. Vinzenz Kindergartens in Kitzingen. Stimmungsvoll zogen die Mädchen und Buben in Begleitung des Teams vom Sickergrundparkplatz, am Sickerbach entlang und wieder zurück über die Armin-Knab-Straße zum Haupthaus in der Sickershäuser Straße. Dort nahmen die Eltern den Lichterzug freudig in Empfang, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein gemeinsames Lied, begleitet von der Kolping-Kapelle, schuf den perfekten Übergang vom Umzug zum gemütlichen Beisammensein mit Glühwein, Kinderpunsch und einer kleinen Stärkung.