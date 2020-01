Martinsheimer Rat beschließt Ausschreibung für Baugebiete

Pläne für die Erschließung der Baugebiete in Martinsheim und Enheim legte das Ingenieurbüro Horn am Montagabend dem Gemeinderat Martinsheim vor. In der Sitzung in der alten Schule in Martinsheim wurde erklärt, dass die Ausschreibung für beide Gebiete gemeinsam in den nächsten drei Monaten erfolgen soll.

Die Vergabe ist für Juni vorgesehen, mit dem Beginn der Umsetzung rechnet Ingenieur Horn im August oder September und mit der Fertigstellung Ende diesen Jahres. Er geht davon aus, dass im Frühjahr 2021 die ersten Häuser gebaut werden können.

Kostenschätzungen belaufen sich auf rund 750 000 Euro für Martinsheim und rund 310 000 Euro für Enheim. Höhere Kosten verursacht in Martinsheim die Trennung der Kanäle für Schmutz- und Regenwasser. Über ein noch zu errichtendes Erd-Regenrückhaltebecken soll das Regenwasser in den Märzbach eingeleitet werden. In Enheim wird nur das bestehende Mischwasserkanalsystem erweitert. Bei Probegrabungen im Bereich des vermuteten Bodendenkmals in Enheim wurde nichts gefunden, so dass dies kein Hindernis darstellen sollte, erläuterte Horn.

Entscheidung über Kabelleitung vertagt

Auf Nachfrage der Gnötzheimer Gemeinderäte informierte das Ingenieurbüro, dass für das dortige Baugebiet derzeit auf Informationen aus der Verwaltungsgemeinschaft gewartet wird, ob mit einem Wendehammer oder einer Ringstraße geplant werden soll. Bei letzterer muss geklärt werden, ob bereits bestehende Anwohner mit Beiträgen belastet werden müssten, was rechtlich kompliziert ist.

Eine Entscheidung über die Verlegung einer 20-Kilovolt-Kabelleitung durch die Gemarkung der Gemeinde wurde vertagt. Die Leitung soll von der Photovoltaik Freiflächenanlage "An der Hammersmühle" bei Wässerndorf (Gemeinde Seinsheim) von Osten kommend rund 5850 Meter durch Martinsheimer Gebiet zum Umspannwerk westlich von Martinsheim/Enheim verlaufen. Da in Kürze über mögliche Photovoltaik-Flächen gesprochen werden soll, will sich der Rat nicht mit diesem Kabel möglicherweise Bereiche blockieren.

Der Abbruch eines Wohnhauses mit Stall und Neubau eines Wohnhauses auf den bestehenden Fundamenten in Martinsheim wurde genehmigt. Es wird eine Freistellung von der Haftung mit dem Antragsteller vereinbart, da das Pultdach etwa 0,5 Meter in die Straße ragt. Da sich dieses jedoch auf rund 7,8 Meter Höhe befinden wird, sahen die Ratsmitglieder keinen Grund für eine Ablehnung.