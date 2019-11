Markus Söder wird das neue Kitzinger "Schlappmaul"

Wer wird Nachfolger von Hubert Aiwanger als Kitzinger Schlappmaul? Die Antwort gab es am Freitagmittag im Deutschen Fastnachtmuseum. Die Preisträger-Findungs-Kommission hat ganze Arbeit geleistet: Das Schlappmaul 2020 und damit 36. Schlappmaulordensträger ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Das Anforderungsprofil der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) an ihr neues Schlappmaul ist denkbar einfach: Es sollte bitteschön eine möglichst große Klappe haben. In den Präambeln der Kitzinger Narren liest sich das so: Der Preisträger müsse eine "gar trefflich lockere Zunge" vorweisen und ein "schlagkräftiges Wort" führen können.

Die Laudatio hält Hubert Aiwanger

Der 36. Schlappmaulordensträger bekommt die seit 1989 jährlich vergebene Auszeichnung von seinem Vorgänger, dem stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, bei der Rosenmontagssitzung am 24. Februar 2020 in der Kitzinger Florian-Geyer-Halle verliehen. Aiwanger, zugleich Vorsitzender der Freien Wähler, hatte am vergangenen Rosenmontag den Schlappmaulorden bekommen, damals von seiner Vorgängerin, der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). 2020 darf er die Laudatio auf seinen Koalitionspartner und Regierungschef Markus Söder halten. So will es die Tradition.

Die Träger des Schlappmaul-Ordens der letzten Jahre

Die Kitzinger Schlappmäuler sind längst eine illustre Reihe: Oft kamen Preisträger von der FDP – von Ex-Außenministern Hans-Dietrich Genscher über Guido Westerwelle und Jürgen Möllemann bis Wolfgang Kubicki. Andere Parteien waren zum Beispiel durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) oder Ex-Linken-Chef Gregor Gysi vertreten sowie durch Ex-Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU), Renate Schmidt (SPD) und Claudia Roth (Grüne). Nun ist also wieder die CSU am Zuge.