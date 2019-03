Markus Schneider weiter an der Spitze des Cäcilienvereins

Ihr macht das wirklich super", sagte Bürgermeister Guido Braun am Montagabend in der Hauptversammlung des Musikvereins "Cäcilia" Nordheim. Braun lobte das Engagement der Nordheimer Musiker und hob insbesondere deren Aktivitäten im Zuge der 1100- Jahre Ortsfeierlichkeiten im vergangenen Jahr heraus.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand neben der Präsentation der überarbeiteten Vereinssatzung der Tagesordnungspunkt Neuwahl. Unter der Regie des Bürgermeisters wurde folgende Führungsmannschaft auf die Dauer von fünf Jahren gewählt: Vorsitzender Markus Schneider, stellvertretender Vorsitzender Sibylle Säger, Kassier Kerstin Kräck, Schriftführer Markus Kram, Beisitzer Hubert Kram, Benedikt Trost und Julia Braun sowie Jugendbeauftragter Gregor Baumann. Wiedergewählt wurden die beiden Kassenprüfer Ernst Borst und Emil Knoblach, während Klaus Säger als Dirigent erneut berufen wurde.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte Markus Schneider an eine Vielzahl von Veranstaltungen. Unter anderem erwähnte er die Auftritte bei der Einweihung des Jubiläums- Weinbergs, beim Frühschoppenkonzert, bei der Veranstaltung Musikalische Zeitreise oder beim Jubiläumstreffen mit der gleichnamigen, elsässischen Partnerschaftsgemeinde Nordheim. Insgesamt registrierte Schneider über 30 offizielle Termine, für deren Wahrnehmung er seinen Aktiven Respekt aussprach. Besonders hob er den Einsatz von Dirigent Klaus Säger hervor. "Er hat die Zügel fest in der Hand", sagte Schneider und dankte auch seiner rechten Hand Sibylle Säger sowie Moderator Günther Höhn und Grillmeister Alfons Sauer. Nicht zuletzt erwähnte er auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Dirigent Klaus Säger freute sich über eifrige Probenteilnehmer, die allerdings bei den Zusammenkünften manchmal mehr Aufmerksamkeit an den Tag legen müssten. Von einem erfolgreichen Jahr sprach Kassier Kerstin Kräck, der Ernst Borst eine tadellose Belegführung attestierte. Bürgermeister Braun bezeichnete den Musikverein schließlich "als eine große Bereicherung für die Gemeinde" und sagte: "Macht weiter so".

Schließlich ging es um die Anerkennung einer neuen, überarbeiteten Vereinssatzung. Wie die stellvertretende Vorsitzende Sibylle Säger auch in ihrer Eigenschaft als Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes mitteilte, musste die alte Satzung aus dem Jahre 1993 mit einigen Änderungen, wie beispielsweise die Anzahl der Vorstandsmitglieder, auf den neuesten Stand gebracht werden. Auch deshalb, um die Gemeinnützigkeit des Vereins beantragen zu können. Das Votum der Mitglieder war einstimmig. Zum einen wurde die neue Satzung angenommen und schließlich dem Antrag auf Gemeinnützigkeit zugestimmt.