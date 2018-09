Markus Blume kommt zum CSU-Kreisbürgerfest

Der CSU-Kreisverband Kitzingen und der CSU-Ortsverband Iphofen laden an diesem Mittwoch, 5. September, ab 18 Uhr zum Kreisbürgerfest in die Karl-Knauf Halle in Iphofen ein. Gastredner ist CSU-Generalsekretär Markus Blume. Der gebürtige Münchner ist laut Pressemitteilung seit 2008 im Bayerischen Landtag. Er hat Politikwissenschaft studiert und war vor dem Einzug in den Landtag selbstständiger Unternehmer und Unternehmensberater. Seit 2011 ist er Vorsitzender der CSU-Wirtschaftskommision und seit 2013 Medienpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion. Er ist auch Vorsitzender der CSU-Grundsatzkommission, die das neue Grundsatzprogramm in den letzten Jahren erarbeitet hat. Seit 2017 war er stellvertretender Generalsekretär und seit Februar 2018 ist Markus Blume Generalsekretär. Er ist 43 Jahre, verheiratet und hat 2 Kinder.

Einlass ist ab 17.30 Uhr. Für die Musik sorgt die Bergmannskapelle Knauf.