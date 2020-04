Marktsteft: Firmenfahrzeuge aufgebrochen und Geräte gestohlen

Am Montag zwischen 1.15 Uhr und 4 Uhr ereignete sich am Traugraben in Marktsteft auf einem Firmengelände ein Diebstahl, heißt es im Bericht der Polizei. Bislang unbekannte Täter bohrten mit einem noch unbekannten Schneidewerkzeug die Schiebetüren an vier abgestellten Firmenfahrzeuge auf. Aus diesen entwendeten anschließend die Täter etwa 20 Akku-Schrauber/Bohrer. Der Sach- und Beuteschaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.