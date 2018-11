Marktplatz der Informationen

Zu einem „Marktplatz der Infomationen“, einem gemeinsamen Abend für Eltern eines Vorschulkindes, luden die fünf Dettelbacher Kindergärten (Wichtelland-Euerfeld, Sonnenschein-Schernau, Schwalbennest-Bibergau, Haus für Kinder St.Sebastian Dettelbach und St.Maria Dettelbach) in die Räume des Kindergartens St. Maria ein. Anwesend waren auch die Lehrerinnen der Schuleingangsstufe (1./2.Klasse) der Rudolf-von-Scherenberg Grundschule Dettelbach. Gemeinsam mit den Erzieherinnen bildeten sie Teams, die in viertelstündigen Vorträgen und Gesprächsrunden Informationen und Austausch zu vielen Fragen rund um das Thema Einschulung anboten, so die Mitteilung. Die Eltern konnten alle oder nur einzelne Angebote wahrnehmen. Eine enge Zusammenarbeit der fünf Dettelbacher Kindertageseinrichtungen und der Grundschule besteht bereits seit vielen Jahren und wird intensiv gepflegt und an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst.