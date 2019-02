Marktbreiter Roboter im Weltall

Nach einigen Monaten der Vorbereitung fand der Regionalentscheid des internationalen Roboterwettbewerbs an der Wolffskeel-Realschule in Würzburg statt. Wie in den Vorjahren vertraten die Marktbreiter Schüler den Landkreis Kitzingen und mussten diesmal hoch hinaus: „Into Orbit“, also „in den Weltraum“ lautete das diesjährige Thema. Das geht aus einer Mitteilung der Schule hervor. Das Team bestand aus drei Schülerinnen und vier Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 11.

Für die Marktbreiter Schüler begann der Wettbewerb mit einer Teamwork-Aufgabe: Die aus einem Marshmellow und wenigen Spaghettis in kürzester Zeit gefertigte Rakete war im wahrsten Sinne des Wortes überragend. In der Kategorie Robot-Design überzeugten die Jugendlichen mit modularer Technik und ausgeklügelten Anbauteilen, mit denen der Roboter agierte, heißt es in der Mitteilung.

5. Platz für die Marktbreiter

Der Forschungsauftrag zum Thema Into Orbit drehte sich um ein offensichtlich nicht mehr nur globales Thema der Menschheit: die Beseitigung von ihrem Müll – aus dem Weltraum. Die ausgedienten Satelliten und Bruchstücke früherer Missionen enthalten viele Wertstoffe, entwickeln sich aber immer mehr zu einem ernsten Problem für Weltraumprojekte. Nach dem Vorschlag der Marktbreiter Schüler sollten Müllsammelroboter sowie eine Müllrecyclingstation auf dem Mond helfen, zumal die Rohstoffe bei einer wohl auf dem Mond errichteten ersten menschlichen Kolonie direkt genutzt werden könnten.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit dem Robot-Game, bei dem der Marktbreiter Roboter sich im Vergleich mit den Robotern der zehn anderen Schulen messen musste. In zweieinhalb Minuten galt es, möglichst viele Aufgaben der Kulisse zu bewältigen und Punkte zu sammeln. Hier mussten sie sich mit dem dritten Platz zufrieden geben. In der Gesamtwertung belegten die Marktbreiter Jugendlichen den 5. Platz unter elf teilnehmenden Schulen der Region.