Marktbreit 11.10.2019

Marktbreiter Realschüler räumen auf und besichtigen Windrad

Eine saubere Zukunft, das wünschen sich alle. Die Schüler der Leo-Weismantel-Realschule und der Realschule des Bildungswerks Marktbreit haben erkannt, dass dieses Thema nicht nur für die nachfolgenden Generationen besonders wichtig ist, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Deshalb wollen sie nicht einfach nur demonstrieren, sondern etwas bewirken. Da traf es sich gut, dass der diesjährige Wandertag der beiden Realschulen mit der Aktion "Tour de Müll" zusammenfiel. 88 Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe machten sich auf, Müll auf vielen Wegen in und um Marktbreit zu sammeln. Zu einer sauberen Zukunft gehören für die Schüler jedoch nicht nur saubere Wege, sondern auch saubere Energie. Daher erweiterten die Schüler ihr Wissen über Windkraftwerke und besichtigten das Windrad in Marktbreit. Während der Führung konnten sie sogar einen Blick ins Innere des Windrades werfen.