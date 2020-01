Marktbreiter Hobbyfotografen überzeugen in Fléac

Fast 35 Jahre ist es her, dass Marktbreit mit der französischen Stadt Fléac eine Partnerschaft angefangen hat. Noch heute ist der Austausch zwischen Franken und Westfrankreich rege, was auch an der intensiven Arbeit der Partnerschaftskomitees auf beiden Seiten liegt.

So war es auch selbstverständlich, dass für einen Fotowettbewerb in Fléac auch Werke von Hobby-Fotografen aus Marktbreit eingereicht wurden. Thema der Ausstellung: Nacht – mit und ohne Licht. 125 Fotos aus Frankreich und 16 Fotos aus Marktbreit und Umgebung musste die Jury begutachten und bewerten.

Kamera statt Leine

Überzeugt hat die Experten eine Aufnahme aus Marktbreit. Karin Hofmann holte mit einer schwarz-weißen Aufnahme einer Marktbreiter Gasse den großen Preis der Jury. "Damit habe ich wirklich nicht gerechnet", sagt Hofmann. Erst seit zwei Jahren, nachdem ihr Hund gestorben war, fotografiert sie. Statt Leine nimmt sie jetzt die Kamera mit auf ihre Spaziergänge, denn: "Man muss ja auch mal raus."

Ihr Fotos werden immer wieder in den Marktbreiter Nachrichten veröffentlicht und so wurde das Partnerschaftskomittee auf die Grafikdesignerin aufmerksam. Mit dem Thema das Wettbewerbs – Nacht – war sie erstmal überfordert. "Ich hatte bis dahin noch keine Nachtaufnahmen gemacht", erinnert sie sich. "Und viel Zeit bis zur Abgabe hatte ich auch nicht."

Nie im Leben hätte sie deswegen damit gerechnet, dass ihr Foto von einer Marktbreiter Gasse bei Nacht die Jury überzeugt. Damit nicht genug: Auch der dritte Preis in der Kategorie Farbe ging an den Main. Klaus Blaczinski begeisterte die Franzosen mit einem Foto von der Rückseite des Marktbreiter Rathauses. "Sicherlich lassen die uns bei nächsten Wettbewerb nicht mehr mitmachen", sagt Hofmann lachend.

Der Gewinn: Einkaufsgutscheine für einen französischen Markt

Wie alle Fotografen reichte auch Blaczinski ein Schwarz-weiß-Foto und eins in Farbe ein. Und wie Hofmann wurde auch er vom Partnerschaftskomitee angesprochen. "Sie haben Marktbreiter Hobbyfotografen gesucht. Da habe ich mich breitschlagen lassen", sagt Blaczinski und lacht. Nicht regelmäßig, aber immer wieder zieht er allein oder mit Freunden los, um Fotos zu machen. "Manchmal liegt die Kamera auch wochenlang im Schrank", erzählt er. Amüsant findet der Marktbreiter die Preise für die Gewinner: Einkaufsgutscheine für einen französischen Elektromarkt. "Natürlich gibt es keine Niederlassung in Deutschland", sagt Blaczinski. Mit zwei Siegern aus Marktbreit hat in Fléac wohl keiner gerechnet.

Im Herbst kommt eine Gruppe Wanderer und Fotografen aus Fléac nach Franken. Im Gepäck haben sie die Siegerfotos und weitere Aufnahmen, die in einer Sonderausstellung in Marktbreit gezeigt werden – und sicherlich auch eine Prämie für die Sieger.