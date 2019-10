Marktbreit vor 1 Stunde

Marktbreiter Gymnasiasten auf Studienfahrt in Spanien

Voller Vorfreude und Neugierde machten sich die beiden Spanischkurse des Gymnasiums Marktbreit zu Beginn des neuen Schuljahres auf den Weg nach Málaga. Das teilte die Schule mit. Die andalusische Stadt am Mittelmeer begrüßte die Gruppe nach der anstrengenden Anreise mit einem traumhaften Sonnenuntergang. Am ersten Tag zogen die Schüler und Lehrkräfte nach dem Frühstück los, um die Metropole zu erkunden: Die Alcazaba, eine maurische Burg, die heute noch über Málaga wacht, das Teatro Romano, die Stierkampfarena sowie der Gibralfaro beeindruckten alle, heißt es. Kultur macht hungrig, aus diesem Grund durfte die Einkehr in den Markt Atarazanas, wo man nach Herzenslust frische Früchte, Serranoschinken, Tapas, Paella, fangfrischen Fisch, Meeresfrüchte und viele andere Köstlichkeiten schlemmen kann, nicht fehlen. Die Studienreise wurde durch Granada mit der Alhambra und seinen Höhlenwohnungen sowie eine Flamenco-Show, Tapas und den Strand abgerundet.