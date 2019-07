Marktbreit - das kleine Holland von Bayern

Kaffeegenuss pur können Besucher des historischen Mainstädtchens erleben, wenn sie im Rahmen einer Stadtführung die "Marktbreiter Bohne" in den Räumen der Tourist-Information verkosten.

Kaffeebohnen aus Martinique

Im Angebot gibt es als ganze Bohne "India Espresso Bio" und die "Wiener Kaffeehausmischung". Die Idee der Marktbreiterin Waltraud Hegwein möchte mit der Aktion auf die Geschichte Marktbreits, speziell auf deren Kaffeehandel, aufmerksam machen . Denn bereits 1764 orderte das Handelshaus Günther mehrere Fässer Kaffeebohnen von der Insel Martinique. Diese wurden per Schiff in die Stadt am Main gebracht. Im 19. Jahrhundert nach dem Übergang zum Königreich Bayern, war Marktbreit eine Hochburg des Kaffeehandels. Man nannte den Ort damals „Das kleine Holland von Bayern“.

Marktbreiter Bohne als Souvenir

Besuchergruppen können die „Marktbreiter Bohne“ in der Tourist-Information verkosten bzw. sie erwerben.

Infos unter Tel.: (09332) 591595 oder per E-Mail an: touristinfo@marktbreit.de