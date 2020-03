Wiesentheid vor 1 Stunde

Markt will Kindergarten um drei Gruppen erweitern

Um weitere Plätze in den Wiesentheider Kindergärten einzurichten, geht die Gemeinde nun den nächsten Schritt. In der Sitzung des Gemeinderates wurde festgelegt, dass die Verwaltung nun den Antrag bei der Regierung stellen solle, zusätzlich einen Bedarf von zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe zu melden. Zunächst war man nur von einer weiteren Krippengruppe ausgegangen, doch die Erfahrungen der letzten Monate zeigten, so Bürgermeister Werner Knaier, dass die Nachfrage nach Krippenplätzen wohl weiter steigen werde.