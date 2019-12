Markt Einersheim macht in der Wanderregion Steigerwald mit

Die Gemeinde Markt Einersheim beteiligt sich am übergreifenden Wanderkonzept des Naturparks Steigerwald. Für die Planung des Wegenetzes bleibt abzüglich staatlicher Förderung und der Kostenbeteiligung des Landkreises Kitzingen ein Kofinanzierungsanteil der beteiligten Kommunen. Für Markt Einersheim ergibt sich ein Kostenanteil von 520 Euro. Danach folgt noch ein Anteil der Materialkosten in einem der Folgejahre für Markt Einersheim von 2298 Euro.

Der Naturpark Steigerwald e.V. hat vor, die Ausstattung der Beschilderung des Wegenetzes so abzuändern, dass die bestimmten Qualitätsanforderungen erfüllt werden. Dazu wird ein übergreifendes Konzept "Wanderregion Steigerwald" erstellt, um eine hochwertige Wander-Destination zu erreichen. Dabei soll das besondere Augenmerk auf die durchgängige Ausstattung der Wanderwege mit Knotenpunktwegweisern mit Ziel- und Kilometerangaben gelegt werden. Dadurch würden auch die Wanderwege vernetzt, womit der Markierungsaufwand sich langfristig reduzieren lässt. Das Projekt beinhaltet die Erneuerung veralteter Wanderinformationstafeln, die Ausarbeitung eines Beschilderungskatasters und die Festlegung von Organisationsabläufen würde auch die Traumrunden als wandertouristische Aushängeschilder unterstützen.

In der Jahresschlusssitzung betonte Bürgermeister Herbert Volkamer die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit im Ratsgremium zum Wohl der Bürger und der Gemeinde. Sein Stellvertreter Gerd Fuchs attestierte dem Ortsoberhaupt, die Gemeinde seit bald sechs Jahren sehr gut geführt zu haben. "Du wirkst vorbildlich, gehst immer voran, mach weiter so", wandte sich Fuchs unter dem Beifall der Ratsmitglieder an Herbert Volkamer.

Der Bürgermeister würdigte von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) die anwesende Schriftführerin Petra Krist, Kämmerer Günther Schell und Alfred Kräutlein. "Du hast in Deiner Dienstzeit sehr viel für uns Markt Einersheimer getan", lobte Volkamer den VG-Mitarbeiter aus Possenheim, der in ein paar Monaten in den Ruhestand geht.

Schülerzahlen gesunken

Herbert Volkamer informierte aus der Schulverbandssitzung Iphofen, dass die Schülerzahl gesunken ist und die Umlage pro Schüler heuer niedriger ausfällt. In der Gesamtsumme entfällt auf die Gemeinde ein Betrag von 81 000 Euro.

Dagegen ist die Schülerzahl in der Grundschule Hellmitzheimer Bucht auf aktuell 108 Schüler gestiegen und die Umlage pro Schüler sank. Aus Markt Einersheim kommen davon 45 Schüler, was einen Umlagenanteil von 107 415 Euro für die Gemeinde bedeutet.

Weiter beim Bocksbeutelexpress dabei

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Iphofen fand vergangene Woche statt, daraus berichtete Herbert Volkamer, dass die Verwaltungsumlage konstant bleibt bei 154 Euro pro Einwohner und Markt Einersheim 186 186 Euro zur VG-Finanzierung beizutragen hat.

Am vom Landkreis Kitzingen und sieben Kommunen getragenen Bocksbeutelexpress wird sich Markt Einersheim auch im kommenden Jahr weiter beteiligen. Gerade wegen dem Vogelsang-Balkon und der Traumrunde als touristische Anziehungspunkte ist der Bocksbeutelexpress nach Ansicht des Bürgermeisters für Markt Einersheim interessant. Deswegen befürwortete die Ratsrunde, weiter mitzumachen auf der Basis des Kostenanteils der Gemeinde von 2250 Euro in diesem Jahr.

Die Elektroladestation im Ort ist fertig und wird am Dienstag, 17. Dezember, offiziell eingeweiht.