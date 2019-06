Markt Einersheim: Rauchsäule alarmierte Feuerwehren

Mehrere Feuerwehren rückten am Samstag gegen 17.20 Uhr zum Brand einer Lagerhalle auf einem ummauerten Grundstück in der Possenheimer Straße in Markt Einersheim aus. Die 53 Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Gummireifen eines hinter der Halle stehenden landwirtschaftlichen Anhängers in Brand geraten war.

Die starke Rauchentwicklung erweckte den Anschein, dass ein unweit entfernt stehendes Gebäude brannte. Eine Selbstentzündung halten Feuerwehr und Polizei für unwahrscheinlich, im Polizeibericht heißt es, dass ein Unbekannter oder spielende Kinder nachgeholfen haben könnten. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Vorläufig geht die Polizei von einem Schaden von 20.000 Euro durch Raucheinwirkung und Brandlöscharbeiten aus. Hinweise erbittet die PI Kitzingen unter Telefon 09321/141-0.