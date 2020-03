Markt Einersheim: Geologische Wanderung zur Ruine Speckfeld

Die Ruine Speckfeld ist das Ziel einer geologischen Wanderung am Sonntag, 8. März. Der Ausflug in die Erdgeschichte verläuft in weiten Bereichen auf der Einersheimer Traumrunde und führt den Teilnehmern den schichtweisen Aufbau des Steigerwalds und dessen Vorland vor Augen.

Vor etwa 225 Millionen Jahren wurden in der Keuperzeit Gips, Sande und Tone abgelagert. Die Sandsteine waren als Baumaterial begehrt wie heute noch in Markt Einersheim und den Orten der Umgebung zu sehen ist. Auch Gips ist immer noch ein begehrter Rohstoff. Die Geologin Dr. Angela Wirsing erläutert den Aufbau der Gesteinsschichten und was es mit Salzpfannen, Haifischzähnen und skandinavischen Flüssen auf sich hat.

Die circa acht Kilometer lange Wanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden und findet bei jedem Wetter statt. Bitte auf festes Schuhwerk achten. Treffpunkt ohne Anmeldung ist laut Pressemeldung um 13.30 Uhr am Marktplatz in Markt Einersheim. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro.