Marihuana und Macheten: Kitzinger wegen Rauschgifthandels festgenommen

Am Samstagvormittag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg vom Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen, denen schwunghafter Rauschgifthandel vorgeworfen wird. Rund 200 Gramm Marihuana konnten von der Polizei sichergestellt werden.

Am Freitagabend unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen zwei junge Landkreisbewohner einer Personenkontrolle und konnten hierbei Marihuana bei den beiden auffinden. Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten, die Verkäufer des Rauschgifts zu identifizieren. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Kitzingen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Würzburg und enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde die Durchsuchung der Wohnungen der mutmaßlichen Rauschgifthändler angeordnet und durchgeführt. Hierbei konnten laut Polizei knapp über 200 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Amfetamin, Bargeld, welches aus Rauschgiftgeschäften stammen dürfte und diverse Waffen wie Macheten und Teleskopschlagstöcke aufgefunden und sichergestellt werden.

Verdächtige in Justizvollzugsanstalten überstellt

Die beiden Hauptverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Samstagvormittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehle wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die beiden 18- und 21-Jährigen erließ, so die Polizei. Die jungen Männer wurden im Anschluss Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die Kriminalpolizei Würzburg führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zudem die weiteren Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Schüler aus dem Landkreis, dem eine Mittäterschaft am Rauschgifthandel vorgeworfen wird sowie gegen drei 16- bis 18-jährige Rauschgiftabnehmer.