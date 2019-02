Marie-Luise Fröhlich feierte 90. Geburtstag

90. Geburtstag feierte am Sonntag, 3. Februar, Marie-Luise Fröhlich aus Wiesenbronn, geb. Supp. Nach der Schule gab es für sie viel Arbeit in der Landwirtschaft und im Wengert im elterlichen Betrieb. Und da war dann auch noch die Mithilfe im Kolonialwarenladen. In Kriegszeiten und in den Jahren danach wurde die Arbeit nicht weniger, da beide Brüder den Krieg nicht überlebten und der Laden noch bis 1963 betrieben wurde.

Ihren Ehemann Helmut kannte sie schon aus Schultagen und 1954 wurde geheiratet. Sie bekamen vier Kinder. Zum Jubeltag gratulieren auch acht Enkel und zwei Urenkel, die beide in Österreich leben. Enkelin Steffi war 2013/14 Wiesenbronner Weinprinzessin und in ihre Fußstapfen ist nun ihre Schwester Sophie getreten, die ab Mai den Winzerort Wiesenbronn als Weinhoheit vertreten wird. Ein Enkel ist derzeit in Australien und ist in einem Weingut beschäftigt.

Der Wein hat in der Familie Fröhlich seit jeher eine große Rolle gespielt und Ehemann Helmut, der 2014 verstarb, war viele Jahre auch in Sachen Weinhandel unterwegs. "Früher kamen die Kunden nicht zu den Weingütern, da musste man unterwegs sein, um Wein zu verkaufen", erinnert sie sich an diese Zeit. 1984 wurde das Anwesen Reinhardt in der Schulgasse gekauft, das dann nach und nach zum Weingut um- und ausgebaut wurde.

Die Mithilfe im Wengert war auch dann für Marie-Luise und Helmut Fröhlich kein Thema, als Sohn Reinhard den Weinbaubetrieb übernommen hatte. "Wir sind auch noch mit 80 Jahren zur Arbeit in den Weinberg gegangen", erzählt sie. Seit etwa zehn Jahren lässt sie es etwas ruhiger angehen. Malen, Rätsel lösen und Lesen sorgen dafür, dass es ihr nicht langweilig wird und am Dorfgeschehen nimmt sie noch regen Anteil. Für die Gemeinde gratulierte Bürgermeisterin Doris Paul.