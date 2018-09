Marianne und Michael im Weinberg

(MOM) Zusammen mit Hund Winnie war das Ehepaar und Volksmusikduo Marianne und Michael Hartl (links) am Dienstagnachmittag zu Besuch in Volkach bei seinen Freunden Roswitha und Peter Heidecker (rechts) vom Weingut Römmert. Während der Terrier lieber im Kühlen blieb, starteten die Schlagersänger in die fränkischen Weinberge, um sich ein Bild zu machen, wie Silvaner angebaut wird. Schon seit Jahren sind die Volksmusiker Fans des traditionellen Bocksbeutels. „Heute beobachten wir mit großer Freude die moderne Entwicklung des fränkischen Weins“, betonte Marianne Hartl, während sie die Reben erkundete. Praktische Erfahrung mit der Arbeit eines Winzers hätten sie nicht, freuten sich aber, die einzelnen Arbeitsschritte kennenzulernen, erklärte Michael Hartl. Zusammen mit Sommerachs Weinprinzessin Magdalena Sauer probierten die Promis anschließend noch einen der angebauten Silvaner. Auch wenn beide etwas angestrengt und sehr darauf bedacht waren, bei der Traubenernte nichts falsch zu machen, kam es am Ende doch noch zu einer spontanen Gesangseinlage – ein Trinklied, versteht sich.