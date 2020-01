Maria Rumpel aus Obernbreit feierte 90. Geburtstag

Maria, "Marianne" Rumpel aus Obernbreit feierte am Montag ihren 90. Geburtstag. Empfangen hat sie ihre Gäste, darunter Bürgermeister Bernhard Brückner, aber erst einen Tag später, an Silvester, da sie am eigentlichen "Jubeltag" unterwegs war. Im Allgäu, wie sie berichtete, denn Reisen gehört zu ihren Leidenschaften, nicht mehr so weit wie früher einmal, wo es bis nach Amerika ging, aber unterwegs ist sie immer noch gerne.

Geboren ist sie am 30. Dezember 1929 in Obernbreit als Maria Anna Stolz, aus ihren beiden Vornamen ergibt sich der Rufname Marianne, unter dem sie im Ort bekannt ist. Nach sieben Jahren Volksschule und dem Pflichtjahr in Obernbreit begann sie eine Lehre als Verkäuferin im Lebensmittel-und Feinkostgeschäft Deuerling.

1952 heiratete sie den Metzger Jakob Rumpel, mit dem sie Anfang der 1950er Jahre nach Frankfurt zog und 1958 in die Nähe von Offenbach ins eigene Reihenhaus. 1983 verstarb ihr Ehemann und nachdem sie ihre Verbindungen nach Obernbreit nie hatte abreißen lassen, zog sie wieder in ihren Heimatort, wo sie 1970 ein eigenes Haus baute.

Seit 1990 ist sie Rentnerin. Eine rüstige Rentnerin, die bis vor zwei Jahren noch im eigenen Auto unterwegs war. Heute erledigt sie ihre Einkäufe mit dem Fahrrad und da ist ihr auch Marktbreit nicht zu weit Wie sehr sie im Ort verwurzelt ist, zeigten am Silvesternachmittag die Obernbreiter Symbolfiguren, die "Hucklkätz", die sie mit einem Ständchen im eigenen Haus überraschten. Denn Marianne Rumpel ist auch hier aktiv, als "Aushilfshucklkätz", falls einmal eine der Damen ausfallen sollte.