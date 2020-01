Marco Maiberger: Mainschleifenshuttle kommt gut an

Eine positive Bilanz zog Volkachs Tourismuschef Marco Maiberger bei der Präsentation der Umsatzzahlen der Freizeitlinie Mainschleifenshuttle Linie 105 (Mainschleifen- Tour) und 106 (Steigerwald- Tour) für das Jahr 2019 am Montagabend in der Ratssitzung in Sommerach.

"Alles in allem bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden", betonte Maiberger und verwies auf eine erneute Steigerung bei den Fahrgästen der Freizeitbuslinie, die sich gegenüber 2018 von 7654 auf 7895 erhöhte. Sommerach selbst lag mit 1010 Zustiegen hinter Nordheim (1256) und Volkach (1661) unter den 26 angefahrenen Orten an dritter Stelle, berichtete der Tourismuschef.

Insgesamt war man an 24 Saison-Wochenenden in der Zeit vom 3. Mai bis 13. Oktober 2019 mit vier Bussen in der Freizeitbuslinie im Einsatz. Kurz angesprochen wurden auch die Fahrten des Mainschleifen- Express (Linie 107) mit Beteiligung von Volkach, Nordheim, Sommerach, Schwarzach und Dettelbach, wo 2019 ein Rückgang der Zustiege registriert wurde.

Saison von Mai bis Oktober

Die neue Saison der Freizeitlinie 105/106 startet am Freitag, 15. Mai, und endet am 11. Oktober 2020. An 22 Wochenenden, so Maiberger, sind hierbei nur noch drei anstatt vier Busunternehmen im Einsatz.

Laut Maiberger beteiligt sich die Gemeinde Sommerach nach Abzug der ÖPNV-Fördermittel (50 Prozent Landkreis Kitzingen) 2020 mit maximal 3200 Euro am Betrieb der Freizeitbuslinie. Die Fahrgasteinnahmen sind hierbei nach Saisonende entsprechend des Verteilungsschlüssels anteilig abzuziehen, so der Tourismuschef. An den technischen Servicekosten wie beispielsweise Fahrplanerstellung, Pflege der Hard- und Software, Service-Betreuung EDV von 12 100 Euro beteiligt sich die Kommune zudem mit maximal 624 Euro, informierte Bürgermeister Elmar Henke.

Feuerwehr bekommt neue Ausrüstung

Um der stetigen Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden, will man seitens der Gemeinde Sommerach die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum schaffen. Wie Bürgermeister Elmar Henke mitteilte, ist im derzeitig rechtswirksamen Flächennutzungsplan eine Realisierung eines zweiten Bauabschnittes im Anschluss an das zuletzt erschlossene Baugebiet "Südlich der Volkacher Straße 3" als so genannter Lückenschluss möglich.

Daher lautete Henkes Vorschlag, den Aufstellungsbeschluss zu fassen. Ferner wird um Festlegung einer Bezeichnung für das neue Baugebiet gebeten, betonte der Gemeindechef. Einstimmig votierten die Räte schließlich für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Südlich der Volkacher Straße 3, II. Bauabschnitt". Die Umgrenzungen wurden festgelegt und der Aufstellungsbeschluss, so Henke, ist ortsüblich bekannt zu machen.

Zugestimmt wurde des Weiteren der Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen für das Jahr 2020. Nach den Ausführungen von Henke hat der erste Kommandant der Feuerwehr Sommerach Andreas Drescher die Bedarfsmeldung eingereicht. Dem Gesamtpaket von 7040 Euro – es beinhaltete unter anderem die Anschaffung von Feuerwehrschutzhandschuhen, Feuerwehrleinen, Überjacken, Feuerwehreinsatzstiefel, Feuerwehrbundhosen, Heinleuchten und Feuerwehrhelmen – stimmten die Gemeindevertreter zu.