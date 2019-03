Marcel Hannweber will für die CSU Bürgermeister werden

Vermutet wurde es schon eine Weile, nun ist es offiziell: Dettelbach hat mit Marcel Hannweber von der CSU einen zweiten Kandidaten für das Bürgermeister-Amt. Auch er möchte – wie Matthias Bielek für die Freien Wähler – die Nachfolge von Bürgermeisterin Christine Konrad (Freie Wähler) antreten. Sie lässt sich nach acht Jahren im Amt nicht mehr für die Kommunalwahl am 15. März 2020 aufstellen.

Amtlich wird Hannwebers Kandidatur bei einer öffentlichen Nominierungsveranstaltung im Historischen Rathaus in Dettelbach am 12. April ab 19 Uhr. An dem Abend soll auch bereits die Liste der CSU für die Wahl des Stadtrates im kommenden Jahr vorgestellt werden. Marcel Hannweber sitzt seit elf Jahren im Stadtrat, wo er seit fünf Jahren Fraktionsvorsitzender der CSU ist. Deren Ortsvorsitzender ist der 32-Jährige zudem seit sechs Jahren und zudem als stellvertretender Vorsitzender des CSU-Kreisverbands aktiv.

"Mein Ziel ist es, unsere schöne Stadt Dettelbach aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwecken." Marcel Hannweber, Bürgermeister-Kandidat der CSU

Der Unternehmer führt als Parkettlegermeister einen eigene Firma in Dettelbach mit 15 Mitarbeitern und möchte sich nach eigenen Angaben "noch weit mehr für unser Dettelbach einsetzen". Sein Ziel sei es, heißt es in einer Pressemitteilung, "unsere schöne Stadt Dettelbach mit ihren Ortsteilen wieder in eine lebendige und wirtschaftlich florierende Stadt zu verwandeln, sie aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwecken".

Wie Hannweber auf Nachfrage dieser Redaktion erläuterte, habe man sich gut vorbereitet und wolle bald anfangen zu arbeiten. Ziel sei es, möglichst viele Leute über Parteigrenzen hinweg bei Projekten einzubinden – gerade solche, die vor Ämtern sonst eher zurückschrecken: "Ich erhoffe mir von dieser Kommunalwahl eine Initialzündung für Dettelbach, das Parteigetöse brauchen wir hier nicht."