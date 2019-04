Manuel Then führt den Burschenverein Sommerach

Die Mitglieder des Katholischen Burschenvereins "Eintracht" Sommerach werden künftig stärker in die Vereinsarbeit eingebunden. Dafür Mitsorge tragen wird der neu gewählte Vorsitzende Manuel Then, der sich in der Hauptversammlung des Sommeracher Traditionsvereins in der Wahl gegen seinen Kontrahenten Johannes Blaß durchsetzte. Manuel Then stand bereits von 2013 bis 2015 an der Spitze des Burschenvereins.

Unter der Regie von Stefan Reuß und Sebastian Then wurden des Weiteren gewählt: Stellvertretender Vorsitzender Philipp Mangold, Kassier Tim Walter, Schriftführer Benedikt Jakob sowie die Beiräte Jonathan Reuss, Luis Hüßner, Simon Hartmann und Fabio Plath. Als Kassenprüfer fungieren ab sofort Dominik Blaß und Daniel Utz. Für das Amt der Fahnenträger konnten Daniel Neeser, Daniel Utz und Tim Walter gewonnen werden.

Dank an Mitglieder

Bürgermeister Elmar Henke dankte den Mitgliedern des Burschenvereins für die Wahrnehmung zahlreicher Aktivitäten in der Winzergemeinde. Unter anderem erwähnte der Gemeindechef die Gestaltung des Senioren- Nachmittages, die Aufstellung des Mai- Baumes, die Weinprinzessinnen- Begleitung beim Sommeracher Straßenweinfest oder etwa die Ausrichtung des Johannis- Feuers. Erwähnt wurde auch der Einsatz der Burschen bei der Bewirtung der Ortsbewohner in der Bürgerversammlung. Henke dankte ebenso wie Neuvorstand Manuel Then den ausscheidenden Vorstands- bzw. Ausschussmitgliedern Florian Marpe, Maximilian Pfaff, Daniel Utz, Johannes Blaß, Niklas Kreis und Julian Kaufmann für ihren Einsatz. Kassier Daniel Utz erstattete den positiven Kassenbericht und Schriftführer Benedikt Then lieferte einen Rückblick durch das vergangene Vereinsjahr.

Die Zielsetzungen

Der neu gewählte Vorsitzende Manuel Then formulierte seine Zielsetzungen recht deutlich. Zum einen möchte Then die Mitglieder mehr in die Vereinsarbeit einbinden und zum anderen wird man versuchen, die jüngeren und älteren Mitglieder näher zusammen zuführen. Wie Then mitteilte, sollen künftig die Mitglieder bei mehreren Sitzungen die Möglichkeiten haben, an den Zusammenkünften der Führungsriege teilzunehmen. Dabei können Vorschläge und Verbesserungen eingebracht werden.

Abschließend wurden noch Mitglieder für langjährige Vereinstreue geehrt. So Björn Henninger, Christian Wohlfahrt, Christian Zang, Daniel Then und Max Rottmann für 25 Jahre, Otmar Sauer, Edmund Weickert, Erich Friedrich und Werner Kestler für 50 Jahre sowie Klaus Henke, Franz- Leo Zang und Werner Sauer für 60 Jahre.