Mann verbringt nach Schlägerei Tag in der Ausnüchterungszelle

Am Dienstagmorgen wurde eine Streife der Verkehrspolizei zu einer Schlägerei zum Autohof in Rüdenhausen beordert. Zwei Männer kamen in der Nacht auf Dienstag nach einem Trinkgelage auf dem Autohof „Rosis“ in Streit. Dieser endete in einer Schlägerei, in deren Verlauf ein 32-jähriger Mann seinem 23- jährigen Trinkgenossen ins Gesicht schlug, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Nach Eintreffen der Streife flüchteten beide Männer zunächst. Der Angreifer kam jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück. Nachdem der Mann immer noch äußerst aggressiv war und einen Polizeibeamten angriff, wurde er vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle zur Ausnüchterung gebracht. Der Polizeibeamte blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

Nun wird gegen die tatverdächtige Person wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Mann musste eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle über sich ergehen lassen. Nachdem der Mann seine 1,4 Promille ausgenüchtert hatte, wurde er wieder entlassen.