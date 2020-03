Kitzingen vor 24 Minuten

Mann stellte sich am Kitzinger Bahnhof vor einfahrenden Zug

Bereits am Samstagnachmittag stellte sich ein 19-Jähriger am Kitzinger Hauptbahnhof in die Gleise, um einen einfahrenden Regionalexpress aufzuhalten. Da der Lokführer bereits die Geschwindigkeit wegen der Einfahrt reduziert hatte, konnte der Zug nach einer Schnellbremsung gerade noch rechtzeitig vor der Person halten. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Die Reisenden im Zug blieben dabei unverletzt.