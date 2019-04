Kitzingen vor 1 Stunde

Mann mit Softairwaffe löst Großeinsatz aus

Ein Autofahrer hat am Dienstag um 15.20 Uhr der Polizei einen Mann in der Kitzinger Siedlung gemeldet, der mit einer Pistole herumfuchteln würde. Daraufhin eilten alle verfügbaren Polizeistreifen dorthin – um in der Königsberger Straße, gegenüber der Sparkasse, einen 27-Jährigen festzustellen, der eine Softairwaffe bei sich trug, berichtet die Polizei auf Nachfrage dieser Redaktion. Da es sich dabei um eine sogenannte Anscheinswaffe handelt, ermittelt die Polizei gegen den leichtsinnigen Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (mim)