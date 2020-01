Geiselwind vor 1 Stunde

Mann flüchtet nach Parkrempler

Am Dreikönigstag um 14 Uhr ereignete sich am Marktplatz in Geiselwind ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-Jähriger mit seinem Auto gegen einen geparkten VW stieß. An diesem wurde die Fahrzeugfront beschädigt, wobei ein Schaden von etwa 150 Euro entstand, heißt es im Polizeibericht. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Autos abgelesen werden und der Verursacher ermittelt werden.