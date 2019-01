Manfred Paul (SPD) bewirbt sich als Kitzinger OB

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Manfred Paul wirft seinen Hut in den Ring. Er ist der erste OB-Kandidat in Kitzingen, der sich offiziell erklärt.

Der SPD-Ortsverein Kitzingen führte am Samstag seine ordentliche Mitgliederversammlung durch. Der wichtigste Tagesordnungspunkt war die Nominierung eines OB-Kandidaten für die Kommunalwahlen. Die Mitglieder wählten den Ortsvereinsvorsitzenden Manfred Paul einstimmig zum OB-Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Die SPD ist damit die erste politische Vereinigung, die sich frühzeitig auf einen Kandidaten festlegt, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

Lange Zeit Vorsitzender des Stadtmarketingsvereins

Manfred Paul ist neben seiner Tätigkeit als SPD-Ortsvorsitzender noch als ehemaliger Vorstand des Stadtmarketingvereins Kitzingen in Erinnerung. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche Aktionen des Vereins gestartet, die heute fast als selbstverständlich angesehen werden. Herauszuheben sind die Einführung des Einkaufsgutscheins „Schexs-in-the-City“, die erstmalige Durchführung des Stadtfestes, die Neugestaltung des Weinfestes in seiner heutigen Form sowie die Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes mit dem heute etablierten Symbol der größten Kerze Bayerns.

Manfred Paul führt seit 2013 den SPD-Ortsverein, der nicht nur bei Wahlkämpfen aktiv ist, sondern unter anderem mit Unterschriftsaktionen, Marktplatzgesprächen und der im Jahr 2017 durchgeführten Vereinsmesse auf sich aufmerksam machte, heißt es in der Pressemitteilung.

Der OB-Kandidat Paul ist 60 Jahre alt. Der Diplom-Betriebswirt ist Leitender Angestellter bei der Knauf Engineering GmbH. Verheiratet ist er mit Dr. Brigitte Endres-Paul, Chirurgin und Stadträtin. Manfred Paul ist in Wiesenbronn geboren, wohnt aber seit 1981 in Kitzingen.