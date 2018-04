Malwettbewerb zu 25 Jahre Alte Synagoge

Der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen lädt Kinder und Jugendlichen zu einem Mal- und Zeichenwettbewerb ein. Anlass ist die Renovierung der Alten Synagoge als Gedenkort und Kulturhaus vor 25 Jahren.

Nach der Zerstörung des Gebäudes in der Reichspogromnacht 1938 erstand die Alte Synagoge 1993 buchstäblich aus Ruinen wieder und präge das Stadtbild und Kulturleben Kitzingens, heißt es in der Pressemitteilung.

Bis zum 17. Mai können Bilder in der Alten Synagoge oder bei der Volkshochschule abgegeben werden. Gewünscht sind Darstellungen des Bauwerks in Din A 4 oder Din A 3 aus der persönlichen Perspektive oder eines Erlebnisses in diesem Gebäude.

Ab 29. Mai werden die Kunstwerke im Unteren Foyer ausgestellt und mit Preisen gewürdigt. Kontakt: Synagoge.Kitzingen@web.de