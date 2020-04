Malwettbewerb für Wiesentheider Kinder

Gemeinsam gegen die Langeweile: Die Marktgemeinde Wiesentheid veranstaltet einen Malwettbewerb für alle Kinder von drei bis zehn Jahren. Preise zum Spielen, Malen und Erleben gibt es laut Pressemitteilung vom Edeka-Markt Liebe und dem Rewe-Markt Bachmeier aus Wiesentheid.

Das Thema lautet „Meine Osterferien“. Einsendeschluss ist der 15. April, teilnahmeberechtigt sind alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren wohnhaft im Gebiet der Marktgemeinde Wiesentheid. Auf einem Blatt Papier (maximal Format A3) können die Kinder festhalten, wie ihre Osterferien aussehen. Auf der Rückseite müssen Namen, Alter und Adresse vermerkt werden. Geschickt werden die Bilder an Marktgemeinde Wiesentheid, Stichwort „Malwettbewerb“, Balthasar-Neumann-Str. 14, 97353 Wiesentheid. Auch in den Briefkasten am Rathaus können die Bilder eingeworfen werden.