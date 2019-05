Maiwanderung des Steigerwaldklubs Wiesentheid

Wie jedes Jahr am 1. Mai traf sich der Steigerwaldklub Wiesentheid um 10 Uhr morgens in Ilmbach zur traditionellen „Trunkwanderung“ im Andenken an den im Jahre 1970 tragisch verunglückten Forstmeister Ludwig-Trunk, den Schöpfers des Naturlehrpfades, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Dieser, vor mehr als zehn Jahren durch den Rotary Club Kitzingen und den Steigerwaldklub Wiesentheid aufwändig saniert, wurde durch das Wüten des Sturmtiefs Fabienne am 23. September 2018 stark verwüstet. 21 Teilnehmer versammelten sich bei schönem Wanderwetter auf dem Parkplatz. Elf Wanderer nahmen den Weg zur Trunkhütte, wo bei einer kurzen Rast das Frankenlied erklang. Die anderen zehn folgten dem Naturlehrpfad. Nachher trafen sich beide Gruppen, denen sich noch sieben Senioren anschlossen, in der Gaststätte Forsthaus Ilmbach zum geselligen Beisammensein.