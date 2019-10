Mainschleifenbahn: Letzte Fahrt am Wochenende

An diesem Wochenende beendet die Mainschleifenbahn ihre Saison 2019. Der rote Schienenbus rollt nochmal am Samstag, 12. Oktober, durch die herbstliche Landschaft. Die erste Fahrt ab Seligenstadt ist um 12.45 Uhr und am Sonntag, 13. Oktober, um 10.45 Uhr.

Bis zu den Nikolausfahrten am 8. Dezember bleibt der rote Zug dann im Depot, wie es im Presseschreiben heißt. Die Zeit werden die ehrenamtlichen Mainschleifenbahner dann wieder für größere Arbeiten entlang der Strecke nutzen, etwa um Gehölz zurück zu schneiden und Gräben und Durchlässe zu reinigen.

Im vergangen Frühjahr und Sommer waren die Gleisanlagen fast auf der ganzen Länge durchgearbeitet worden. Auch an den Fahrzeugen gibt es wieder viel zu tun, so steht am Steuerwagen eine diesmal etwas umfangreichere Revision an.