Mainfranken tanzt: Tanzturnier im Kolosseum

Zum dritten Mal veranstalten der Kitzinger Tanzclub (KTC) zusammen mit dem Tanzclub Rot-Gold Würzburg ein Tanzturnier im Kolosseum in Kitzingen.

Am Samstag, 23. November, beginnt der Tanzclub Würzburg laut Ankündigung mit den Turnieren und am Sonntag, 24. November, kann man den Turnierpaaren des KTC zu sehen. In verschiedenen Klassen starten die Paare im Standard- und Lateinbereich.

Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.