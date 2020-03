Mainfrankenpark vor 1 Stunde

"Mainfranken singt" im Cineworld

Scotty Riggins macht den Cineworld-Kinosaal zur Gesangsarena. Gemeinsam mit dem Publikum gestaltet der Sänger und Gitarrist am Montag, 9. März, um 19.30 Uhr erneut "Mainfranken singt" im Kino im Mainfrankenpark in Dettelbach. Auch dieses Mal stehen laut Pressemitteilung wieder viele aktuelle Hits und liebgewonnene Oldies auf dem Programm. Wer also gerne singt, sollte diese Gelegenheit nutzen. Die Texte laufen auf der großen Kinoleinwand mit, damit auch wirklich jeder dabei sein kann – Gesangskenntnisse sind nicht nötig. Hauptsache, es macht Spaß. Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: (09302) 931304, an den Ticketkassen sowie im Internet unter www.cineworld-main.de