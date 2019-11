Mainbernheim vor 36 Minuten

Mainbernheimer VdK-ler am Comer See

Zu einer fünftägigen Herbsttour waren die Mainbernheimer VdK-ler an den Comer See gefahen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt wurde die Reise von Wilfriede und Peter Wagner organisiert und begleitet. Ziel war zunächst Lanzo d‘ Invelvi zwischen dem Comer See und Luganer See. Am Tag nach der Anreise ging die Fahrt nach Como. Mit einem örtlichen Reiseleiter wurde der Dom, der Cavur- und Broletto-Platz erkundet. Bei der anschließenden Schifffahrt konnten die Teilnehmer die Villen um den See betrachten. Am nächsten Tag ging es nach Lugano, wo die Teilnehmer im Zentrum die Paläste und Statuen bewunderten. Bei der Rückfahrt besichtigten die Ausflügler das Schokolademuseum in Coslano. Am vierten Tag ging es nach Tremezzo zur Villa Carlotta, einer der schönsten Sehenswürdigkeiten am Comer See und im Anschluss mit dem Boot nach Bellagio mit seinen kleinen Gassen und prächtiger Architektur.