Mainbernheimer Schützen sind jetzt digital

Pünktlich in letzter Minute zum traditionellen "Anschießen" der Schießsaison fertig geworden ist am Sonntag die neue elektronische Schießanlage der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Mainbernheim. Diese wurde seit Mitte September mit viel Eigenleistung im Keller des Schützenhauses gebaut und montiert.

Die alten Zuganlagen waren abgebaut worden, die Heimwettkämpfe eine ganze Saison lang auswärts ausgetragen. Zahlreiche Mitglieder sorgten in mühevoller Kleinarbeit dafür, dass die Stände mitsamt Kugelfängen, den Rahmen für die elektronischen Anlagen der Firma Disag und das Interieur aufgebaut wurden, um den Schützensport in Mainbernheim zu digitalisieren und fit für die nächsten Generationen zu machen. So entstanden 14 neue elektronische Stände inklusive der Möglichkeit für die Jugend, Lichtgewehr zu schießen.

Eröffnet wurde das Anschießen durch den ersten Schützenmeister Conny Hügelschäffer und einem Kannenböller. Bis zum Schützenmittwoch gibt jeder Schütze beim Wochenschießen sechsmal einen Tiefschuss mit Teiler-Wertung ab. Schützenkönig wird schließlich derjenige werden, der am Schützenmittwoch den besten Tiefschuss abgibt.

Bester Schuss auf die Festscheibe

Die Ergebnisse des ersten Schießens mit elektronischer Treffer-Erfassung und -auswertung können sich sehen lassen. Bei der Jugend gab mit dem Lichtgewehr Marius Bachmann den besten Schuss auf die Festscheibe ab. In der Kategorie Jugend holte sich mit ihrem Luftgewehr Annabelle Knoll einen 188,9-Teiler. Bei den Aktiven hatte Wolfgang Swars mit einem 69,8-Teiler die Nase vorn, bei den Damen Gattin Martina mit einem 273-Teiler. Erfolgreichster Schütze bei den Senioren war Herbert Ziegler mit einem 1007,20-Teiler

Beim Preisschießen-Wettbewerb "Recreation" errangen Volker Seemann, Dominik Lehner und Manuel Hügelschäffer jeweils 27 Ringe.