Mainbernheim vor 1 Stunde

Mainbernheim lädt zum gemeinsamen Musizieren

Dass gemeinsames Musizieren Freude macht, das konnten Hobby-Musiker bereits fünfmal beim "Musikantisch", dem Musikerstammtisch in Mainbernheim, erleben. Auch zum nächsten Treffen am Freitag, 14. Februar, sind alle (Hobby-)Musiker mit ihrem Instrument willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie Thomas Bachleitner, Sprecher des Arbeitskreises Kultur und Tourismus (AKuT), informiert, steht das gemeinsame, spontane Musizieren im Vordergrund. Dabei sei es immer spannend, welche neuen Lieder gemeinsam ausprobiert werden und welche Instrumente mitgebracht werden. Dabei gehe es in erster Linie um das Erleben der Gemeinschaft und nur in zweiter Linie um das perfekte Spiel. Der nächste Musikantisch findet ab 19.30 Uhr im Gasthaus zum Bären, Herrnstraße 21, in Mainbernheim statt, Zuhörer sind willkommen. Nähere Infos bei Thomas Bachleitner per E-Mail an tbachleitner@web.de