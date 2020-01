Mainbernheim: Ratsmitglieder schauen sich Problemfälle an

Einige Bauvorhaben beziehungsweise Bauten in Mainbernheim bedürfen einer Ortseinsicht. Den Termin dafür hat der Stadtrat auf den 31. Januar gelegt. Zum einen will sich der Stadtrat im Breslauer Weg umschauen. Dort ist beabsichtigt, in einem Dachgeschoss eine Dreizimmerwohnung zu errichten. Eine Bauvoranfrage hatte der Stadtrat im November abgelehnt. Bevor nun eine Entscheidung über eine abgeänderte Anfrage gefällt wird, will sich der Stadtrat in dem Gebiet umschauen.

Stadtrat Alfred Konnerth regte an, festzustellen, was für Gebäude in diesem Gebiet stehen. Er wünschte sich eine einheitliche Linie in Bezug auf das, was möglich sei, damit nicht immer neu diskutiert werden müsse. Dies war auch das Ansinnen von Robert Finster.

Martin Reinhart lenkte den Blick auf Stellplätze. Denn bei mehr Wohnraum müssten diese auch auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Uta Wandera wünschte sich für Bauvorhaben vernünftige Zeichnungen, aus denen alle Daten zu erkennen seien.

Bei seinem Rundgang wird der Stadtrat auch ein Haus in Augenschein nehmen, das nun mit schwarzen statt mit roten Ziegeln eingedeckt worden ist. Die Genehmigung war für rote Ziegel erteilt worden.

Weitere Themen im Gemeinderat

Im Randbereich des Baugebietes "Am Langwasen" ist der fünf Meter breite Grünstreifen teilweise überbaut worden. Dieser Grünstreifen dient der Abgrenzung zu den landwirtschaftlichen Flächen. Zwei bis zweieinhalb Meter sind mit einer Hecke bepflanzt, der restliche Bereich kann von Grundstückseigentümern als privater Grünstreifen genutzt beziehungsweise mit Rasen angesät werden. Von einer Überbauung, wie in diesem Fall mit einem Gartenhaus, war nicht die Rede. Auch dies schaut sich der Rat vor Ort an.

Die Stadt Mainbernheim entsendet Thomas Bachleitner als weiteres Mitglied in ein Gremium, das über die Gewährung von Zuschüssen aus dem Regionalbudget der Interkommunalen Allianz entscheidet. Zum Thema Kommunale Allianz fragte Robert Finster nach, ob nicht auch der Tourismus ein Thema für die Kommunale Allianz sei, nachdem nun Rödelsee eine Kooperation mit der Tourist-Information Iphofen anstrebt.

Eine Teilstrecke des Strickenwegs wird zur Ortsstraße umgestuft. Dem stimmte der Stadtrat zu. Der Name der Straße soll dann "Am Strickenweg" lauten. Uta Wanderea konnte sich mit ihrem Wunsch, die Anschrift einfach "Strickenweg" lauten zu lassen, nicht durchsetzen.