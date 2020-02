MainSingers Mainsondheim gibt es seit 35 Jahren

Schon seit 35 Jahren gibt es den Chor in Mainsondheim. Und seit dieser Zeit singen dort ausschließlich Frauen. Die Sängerinnen haben sich damals aus dem ehemaligen Jugendchor Mainsondheim zusammengefunden. "Unser Repertoire lässt einfach keine männliche Stimme zu", erklärt die Vorsitzende Gabi Hirth augenzwinkernd. Mittlerweilen ist der Chor auf 33 Mitglieder angewachsen. "Seit Jahren haben wir durchschnittlich zwei Neuanmeldungen" sagt stolz die Vorsitzende.

Die MainSingers kommen aus dem ganzen Landkreis. "Wir unterscheiden uns dahingehend zu anderen Chören, dass wir nicht so streng beziehungsweise intensiv üben", meint die stellvertretende Vorsitzende Angelika Stängle. Geübt wird nur alle drei Wochen einmal. Das Repertoire umfasst deutsche und englische sowie kirchliche Lieder und Gospels. Dementsprechend gibt es im Jahr auch nur vereinzelte Auftritte, die es aber dann in sich haben.

Mitglieder bedanken sich mit einem Lied

"Die Frauen stehen mitten im Beruf, haben größtenteils Familie und wenig Freizeit", meint dazu die Vorsitzende. "Wir erkennen dies und versuchen das Soziale und Musikalische unter einem Hut zu bringen." Denn in diesem Damenkreis steht Freude und Geselligkeit im Vordergrund. Die Chorleiterin Hermine Fischer, die zugibt, dass sie die Sängerinnen "schon manchmal mit vierstimmigen Liedern quält", bringt es auf den Punkt: "Ich fühle mich bei euch sichtlich wohl. Nach den Proben geht's mir gut!"

Viel Arbeit hatte sich Bärbel Gramlich bei dem Jahresrückblick gemacht. Die einzelnen Höhepunkte, so zum Beispiel der jährliche gemeinsame Wochenendaufenthalt in Heiligenhof/Bad Kissingen, hatte sie in einer Präsentation vorgetragen. Inklusive einer Audioübertragung eines Chorauftrittes. Die Vorstandswahlen liefen dann schnell ab. Per Akklamation wurde der alte Vorstand einstimmig wiedergewählt: Den Vorsitz bilden Gabi Hirth und Angelika Stängle, Chorleiterin ist Hermine Fischer, Kassenwart Birgit Laumer, Kassenprüferin ist Barbara Högner und Schriftführerin Bärbel Gramlich. Als sich anschließend die Mitglieder bei den Vorständen bedankten, erfolgte dies – wie sollte es anders sein – in Form eines Liedes.

Interessierte finden weitere Informationen unter www.mainsondheim.de. Der Verein hat noch keine eigene Homepage. Auf der Startseite ist unter Vereine der Link zu den MainSingers.