Main-Steigerwald-Bund: Großlangheimer haben die Nase vorn

Großlangheim war in den vergangenen Wochen Treffpunkt der Schützen des Main-Steigerwald-Bundes und des Schützengaues Kitzingen. Hunderte Sportschützen hatten ihr Glück versucht und um Preise und Pokale geschossen, um die Besten unter sich zu ermitteln. Am Samstag trafen sie sich dann wieder, um eben diese Preise und Pokale zu verleihen.

Großlangheims Schützenmeister Gerhard Heinlein freute sich, dass so viele den Weg an den Fuß des Schwanbergs gefunden hatten. Es war das 67. Main-Steigerwald-Bund Freundschaftsschießen, an fünf Tagen konnten die Schützen in Großlangheim ihr Können zeigen. Mit 226 Teilnehmern ging diese Zahl wieder in die Höhe. Das freute auch den Vorsitzenden des Bundes, Rudolf Rüttger. Er führte die Proklamation durch und konnte sehr gute Ergebnisse in den einzelnen Bereichen vermelden.

Der neue König im Main-Steigerwald-Bund ist Großlangheims Schützenmeister Gerhard Heinlein, der mit 24,7 Teilern vorlegte. Seine Ritter sind Steffen Schmidt aus Markt Nordheim (46,0 Teiler) und Philipp Ackermann (48,6 Teiler) ebenfalls aus Großlangheim. Bei den Damen hatte Brigitte Zorn aus Gochsheim die Nase vorn, sie wurde mit 46,8 Teilern die neue Königin, gefolgt von Sandra Rinder aus Sennfeld (65,8 Teiler) und Maria Lewandowski aus Kleinlangheim (144,2 Teiler). Brigitte Zorn holte sich auch die Freundschaftsscheibe des Bundes mit sehr guten 16,0 Teilern. Bei der Jugend konnte Ben Drews aus Großlangheim seine Kette aus dem Vorjahr gleich dranbehalten. Mit 129,7 Teilern verteidigte er seinen Titel. Ihm folgen Veit Ramming aus Markt Bibart (156,1 Teiler) und Maximilian Gärtner aus Kleinlangheim (216,1 Teiler).

Gauschützenmeister Siegfried Weinig führte im Anschluss noch die Proklamation der Gauschützenkönige durch, die ebenfalls in den zurückliegenden Wochen ermittelt worden waren. Der Königstitel ging hier an Jürgen Ebert aus Prichsenstadt (38,0 Teiler), gefolgt von Achim Krämer aus Marktsteft (52,7 Teiler) und Steffen Hümmer aus Altenschönbach (55,2 Teiler). Königin ist Yvonne Stöckl aus Kitzingen (31,9 Teiler), ihre Ritterinnen sind Samarah Ott aus Prichsenstadt (75,0 Teiler) und Tanja Hoffmann aus Segnitz (80,6 Teiler). Und auch der männlichen Jugend ging die Königskette nach Prichsenstadt: Maximilian Ott legte hier mit 56,8 Teilern vor. Vorjahreskönig Ben Drews aus Großlangheim belegte mit 58,5 Teilern den zweiten Platz, ihm folgte Jan Löther aus Marktsteft (82,0 Teiler). Die Kette der weiblichen Jugend ging nach Obernbreit: Lisa Faber errang sie mit 32,2 Teilern. Ihr folgten Hannah Schönberger aus Altenschönbach (106,3 Teiler) und Lisa Gebert aus Wiesenbronn (120,6 Teiler).