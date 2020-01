Main-Post-Wahlforum mit OB-Kandidaten ausverkauft

Das hat alle Erwartungen übertroffen: Schon am ersten Tag des Vorverkaufs für das Wahlforum der Main-Post am Mittwoch, 22. Januar, mit den Kitzinger OB-Kandidaten waren alle Karten vergriffen. 250 Stück wanderten bei der Buchhandlung Schöningh über den Tresen und fanden reißenden Absatz.

Da in der Großen Kreissstadt am 15. März 2020 auf jeden Fall ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird und sich sechs Kandidaten zur Wahl stellen, ist das Interesse enorm groß. Die Redaktion versucht nun, kurzfristig auf eine andere Halle auszuweichen, um noch mehr Publikum unterzubringen. Sollte das gelingen, werden wir umgehend informieren, wo und für welche Halle es weitere Karten gibt. Alle bisher verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Ob es mit der Verlegung klappt, lesen Sie am Montag in der Zeitung und im Internet.