Mai-Andacht in der Dimbacher Notre Dame

In der Wallfahrtskirche Maria im Rosenkranz in Dimbach wurde der Marienmonat wieder mit der traditionellen feierlichen Maiandacht eröffnet. Seit 29 Jahren wird diese Andacht vom Gesangverein Stadtschwarzach musikalisch gestaltet. Dieses Jahr war der Gemischte Chor wieder an der Reihe. Die Sängerinnen und Sänger freuten sich über ein gut gefülltes Gotteshaus, so die Mitteilung.